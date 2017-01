Fjellregioner i banebrytende salgssamarbeid mot Europa

Ingen ferieformer vokser raskere enn såkalt «aktiv ferie». En god illustrasjon er tallene fra Innovasjon Norge som viser at 71 prosent av våre utenlandske turister ønsker denne ferieformen. Nå inngår reiselivsaktørene Nasjonalparkriket Reiseliv, Visit Geilo og Visit Valdres sammen med fylkeskommunene i Buskerud og Oppland, samt drøye 25 reiselivsbedrifter et forpliktende treårig samarbeid. Sammen skal de satse millionbeløp på å selge regionens fjellopplevelser i Europa. Et så tett, tverrfaglig og forpliktende samarbeid er noe nytt i reiselivsbransjen.

Norges fjelldestinasjoner fører en tøff innbyrdes kamp om å lokke til seg utenlandske turister. Dette kommer på toppen av stadig større konkurranse fra kapitalsterke og profesjonelle fjelldestinasjoner i Mellom-Europa. Det har derfor for norske reiselivsmyndigheter vært en prioritert målsetning siden 2012 å effektivere reiselivssamarbeidet i de ulike landsdelene ved å samle reiselivsaktørene i større enheter. Etablering av et felles landsdelselskap for fjellregionene har vært en av disse satsingene og prosessen pågår fremdeles.

Stort savn etter en «felles» salgskonsulent

I tråd med Regjeringens oppfordring, tok reiselivsaktørene Visit Geilo, Visit Valdres og Nasjonalparkriket Reiseliv høsten 2014 initiativ til en egen satsing – Mountains of Norway. Med på laget fikk de fylkeskommunene i Buskerud og Oppland, samt flere av regionens reiselivsbedrifter. Disse aktørene har nå forpliktet seg til å samarbeide tett over tre år, noe som også innebærer å putte penger inn i Mountains of Norway, for derigjennom å nyte godt av felles markeds- og salgsaktiviteter.

– Skal vi lokke til oss flere utlendinger og ikke minst sørge for mer helårsdrift, trengs det økt samarbeid. Da kan vi nå et større publikum, spare penger som kan brukes til å utvikle destinasjonene og ikke minst tilrettelegger vi for deling av kunnskap og beste praksis. Slik sett blir Mountains of Norway suveren for våre partnere som nettopp har savnet en slik «felles» salgskonsulent, sier Pål K. Medhus, turistsjef på Geilo og i Hol kommune.

Inspirert av Norway HOME of skiing

En inspirasjonskilde for satsingen er de vellykkede erfaringene med Norway HOME of skiing, hvor flere av landets ledende alpindestinasjoner koordinerer deler av det internasjonale markeds- og salgsarbeidet.

– Norway HOME of Skiing, som også Geilo deltar i sammen med våre argeste konkurrenter, er et glimrende eksempel på hvordan vinterdestinasjoner kan finne sammen, selv om vi altså slåss om det samme markedet. Dette markeds- og salgssamarbeidet har gitt alle parter lukrative avtaler med reisebyråer i flere europeiske land, og det er grunn til å spørre seg om vi hadde greid dette hver for oss, sier Medhus.

Energisk og kreativ fjellselger på heltid

Langsiktig finansiering og et sterkt engasjementet fra partene i Mountains of Norway muliggjør en målrettet satsing. Blant annet blir Eirik Høyme Rogn nå fjellselger på heltid og selskapets ansikt utad. Han kommer fra Vang i Valdres og brenner for innovativ lokal næringsutvikling. Blant annet startet han den suksessrike fjellfestivalen Vinjerock, som han drev i mange år. I tillegg har han skrevet fagbok om arrangementsidentitet for Norsk Rockforbund, stått i spissen for bygdeutviklingsprosjektet Innovangsjon i Vang i Valdres og vært kultur- og utdanningssjef under årets Ungdoms-OL på Lillehammer. Den entusiastiske og kreative valdrisen gleder seg til å komme i gang med Mountains of Norway.

– Fjellregionene i Mountains of Norway har eventyrlig mye å by på, og vi sitter på et stort uforløst potensiale i et internasjonalt turistmarked som er på evig jakt etter unike og aktive opplevelser. Det handler kort og greit om å pakke sekken og fortelle verden hva vi har å tilby. Jobben blir utvilsomt krevende, men jeg gleder meg enormt til å få jobbe på heltid med et så fantastisk produkt.

Nasjonalparkene – en «ukjent» skatt

Samarbeidet skal gi flere felles markedsaktiviteter i Europa, hvor målet er salg av reiselivspakker til profesjonelle kunder, dvs. turoperatører, transportører, organisasjoner og bedrifter. Alpint er bevisst nedprioritert siden dette markedet ivaretas gjennom blant annet Norway HOME of Skiing. Mountains of Norway skal først og fremst satse på sykkelturer, vandring, langrenn og ulike aktiviteter. Spesielt knyttes det store forventninger til aktiviteter i nasjonalparkene, sier leder av Nasjonalparkriket Reiseliv, Ole Erik Bjørnstadhaugen.

– Begrepet «National Park» er et utrolig sterkt varemerke i utlandet, og vekker mye større følelser hos utlendinger enn blant oss nordmenn. Det skyldes nok at vi er litt bortskjemte med flott natur hvor enn vi beveger oss. Denne «luksusen» har ikke mange europeere, og derfor strømmer de til områder som har betegnelsen «National Park». Det gir oss unike muligheter, siden det bare i våre to fylker finnes hele ni nasjonalparker, sier Bjørnstadhaugen.

Finnes ikke tilsvarende i Norge

Den tredje aktøren bak Mountains of Norway er Visit Valdres, og reiselivssjef Merete Hovi mener et slikt bredt, tverrfaglig og forpliktende samarbeid er unikt i norsk reiselivssammenheng. Før de har kommet i gang har allerede drøye 25 lokale reiselivsbedrifter meldt sin interesse og vil gå inn med en årlig sum på 25.000 kroner hver de nest tre årene. I tillegg bidrar to fylkeskommuner med til sammen nær 1,5 mill. kroner per år, mens de tre destinasjonsselskapene bidrar med et årlig beløp på 125 000 kroner hver. Totalt gir det en sikker finansiering på ca. 2,5 millioner kroner i året, men Hovi tror dette vil vokse raskt når flere av regionens reiselivsbedrifter får øynene opp for mulighetene gjennom Mountains of Norway.

– Det er liten tvil om at det i dag er landets fjorder og våre nordområder som er mest synlig i markedsføringen av Norge, men de har også vært flinkere til å stå sammen. Det betyr at vi som representerer fjellregionene må ta større grep selv, men det nytter ikke med alenegang i dette sterkt voksende markedet. Jeg håper derfor at initiativet med Mountains of Norway kan inspirere andre regioner som tenker i tilsvarende baner som oss, sier Hovi.